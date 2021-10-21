Esra Erol’da akılalmaz iddialar! “Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye kaldırdılar” dedi herkesi şaşkına çevirdi

Kocası Yusuf Öksüz ve kayınvalidesi Nadire Öksüz ile karşı karşıya gelen iki çocuk annesi kadın zaman zaman çok sinirlendi. Öksüz, "Ben dayak yedim, işkence gördüm ve aşağılandım. O yüzden ayrılmak istiyorum" dedi.