Esra Erol’da akılalmaz iddialar! “Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye kaldırdılar” dedi herkesi şaşkına çevirdi
Esra Erol'da akılalmaz iddialar! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programına Öksüz çifti damga vurdu. Programa başvuran Meryem Öksüz, 'eşim iki çocuğumu bana göstermiyor' diyerek Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. "Bana deli muamelesi yaptılar. Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye yatırdılar" diyen Meryem Öksüz, canlı yayında suçlamalarının odağındaki eşi Yusuf Öksüz'le yüzleşti. İşte detaylar...
Yusuf Öksüz'le dört senedir çalkantılı bir evlilik içinde olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. "Bana deli muamelesi yaptılar. Elektrik kablosuyla bağlayıp hastaneye yatırdılar" diyen Meryem Öksüz, canlı yayında suçlamalarının odağındaki Yusuf Öksüz'le yüzleşti.
EVLİLİK BİTME NOKTASINDA!
Başından beri huzursuz bir evliliğin içinde yer aldığını dile getiren Meryem Öksüz, kocasından şiddet gördüğünü ifade etti.
Kocası Yusuf Öksüz ve kayınvalidesi Nadire Öksüz ile karşı karşıya gelen iki çocuk annesi kadın zaman zaman çok sinirlendi. Öksüz, "Ben dayak yedim, işkence gördüm ve aşağılandım. O yüzden ayrılmak istiyorum" dedi.
Çocuklarının velayetini istediğini vurgulayan Meryem Hanım, "Çocuklarım çok küçük. Bana ihtiyaçları var, kimseye bırakmam" derken Yusuf Öksüz de çocukların velayetini bırakmama konusunda kararlı davrandı.