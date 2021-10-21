Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı
Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Annesinin objektifine poz veren Törer, makyajsız, doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ev halini ilk kez yayınlayan ünlü oyuncunun, art arda yayınladığı kareler binlerce beğeni aldı. Törer için "Annesinin gözünden bir başka güzel", "Hem yetenekli hem güzel" yorumları yapıldı. İşte Özge Törer'in o paylaşımı...
21.10.2021 19:09
- Son Güncelleme: 21.10.2021 19:14
Özge Törer, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle büyük beğeni topladı.