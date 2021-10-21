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Haberler Magazin Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Törer, sosyal medya hesabında yayınladığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Annesinin objektifine poz veren Törer, makyajsız, doğal halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ev halini ilk kez yayınlayan ünlü oyuncunun, art arda yayınladığı kareler binlerce beğeni aldı. Törer için "Annesinin gözünden bir başka güzel", "Hem yetenekli hem güzel" yorumları yapıldı. İşte Özge Törer'in o paylaşımı...

21.10.2021 19:09 - Son Güncelleme: 21.10.2021 19:14
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Özge Törer, atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle büyük beğeni topladı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Törer, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Meslektaşlarının aksine sosyal medyayı pek aktif kullanmayan oyuncu, kural bozdu ve ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Annesinin objektifine poz veren Törer, makyajsız, doğal hali ile verdiği pozları "Anne gözünden" notuyla yayınladı.

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer annesinin gözünden bir başka güzel! Ev halini ilk kez paylaştı gören hayran kaldı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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