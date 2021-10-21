Aldatma iddialarının ardından flaş hamle! İrem Derici ile Cem Belevi harekete geçti hayranları şaştı kaldı

İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.