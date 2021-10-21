Aldatma iddialarının ardından flaş hamle! İrem Derici ile Cem Belevi harekete geçti hayranları şaştı kaldı
Aldatma iddialarının ardından flaş hamle! Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin meslektaşı Cem Belevi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Magazin kulislerinde dilden dile dolaşan iddiaların ardından İrem Derici ile Cem Belevi'den cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftten Cem Belevi'nin İrem Derici'yi aldattığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü. İhanet iddiaları hakkında henüz açıklamada bulunmayan ikili, sosyal medya hesaplarında birbirlerini silerek hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
21.10.2021 20:31
- Son Güncelleme: 21.10.2021 20:31
İrem Derici ile Cem Belevi'nin aşk yaşadığı iddia edilmişti. İlk başlarda ilişkileri reddeden "8 yıllık arkadaşız" diyen çift, Bodrum'da baş başa tatil yapmıştı.
İkili, son olarak Cem Belevi'nin yeni şarkısının kutlama gecesinde bir araya gelmiş ve geceden görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştı.
Cem Belevi arkadaşlarıyla yaptığı partiden İrem Derici'nin dans ettiği anları "Harbiye provasında mısınız İrem hanım?" notuyla yayınlamıştı. Oryantallerle birlikte dans eden Derici, dansçılara adeta taş çıkarmıştı.