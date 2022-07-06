Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Kuğu gibi süzülen Songül’e bakın! Beyazlar içinde şov yaptı “Kim der bir çocuk annesi”
Songül Karlı vücudunu saran elbisesiyle döktürdü! Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Songül Karlı, son olarak eski eşi Metin Yüncü ile gündem olmuştu. Şarkıcı Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve iki sanığın yargılandığı davada karar çıkmış ve mahkeme heyeti, inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetmişti. Karar sonrası gözler Songül Karlı'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken ünlü şarkıcıdan bambaşka bir paylaşım geldi. Karlı, vücudunu saran beyaz elbisesiyle dans ettiği anları kayıt altına alarak takipçileriyle paylaştı. Fit haliyle dikkat çeken Karlı için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
06.07.2022 23:49 - Son Güncelleme: 07.07.2022 00:24
Şarkıcı Songül Karlı'yı dolandırdığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü ve iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Ali Barbaros Ataç hakkında atılı suçu işlediklerine dair soyut iddia dışında mahkumiyetlerine yeterli, her türlü şüpheden uzak, inandırıcı bir delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.
Karar sonrası gözler Songül Karlı'nın yapacağı açıklamaya çevrilirken ünlü şarkıcıdan bambaşka bir paylaşım geldi.