Esra Erol sahneye çıkan babasını en önde izledi! “Yakışıklımın konserine geldik” diyen Esra’nın babasına bakın sosyal medyayı salladı
Esra Erol sahneye çıkan babasını en önde izledi! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan, kayıpları bulup ailelerine kavuşturan Esra Erol, milyonların kalbine taht kurdu. Kariyerinin yanı sıra güzelliği ve Ali Özbir ile yürüttüğü mutlu evlilikle de büyük beğeni toplayan Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucu, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Sahneye çıkan babasını en ailesiyle birlikte en önde izleyen Erol, o anları "Yakışıklımın konserine geldik" notuyla yayınladı. Bir sonraki paylaşımında aile fotoğrafına yer veren Erol, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Baba-kızın benzerliği ise dikkat çekti. İşte Esra Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımları...
19.05.2022 00:48 - Son Güncelleme: 19.05.2022 00:51
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren güzel sunucu, örnek aile yaşantısının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.