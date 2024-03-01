Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı | Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan'a büyük sürpriz! Türkiye bu olayı konuşuyor...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Gücü Türkiye sınırlarını aşan Esra Erol ekibi, 40 yıllık mucizeyi gerçekleştirdi. Bugün ise Esra Erol'un Ozan'a sürprizi herkesi ağlattı. İşte Esra Erol'un Ozan'a sürprizi ve bugüne damga vuran o anlar...
ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar izleyenler tarafından büyük merakla takip edildi.
Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan Arapoğlu biyolojik annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
3 yaşındayken annesi İkbal Arapoğlu'nun kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun- Ayşe Sekman çiftine verdiğini söyledi. Elinde ne bir fotoğraf ne de doğrulanmış bir isim vardı.