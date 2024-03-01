Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı | Annesinin 3 yaşındayken bıraktığı 43 yaşındaki Ozan'a büyük sürpriz! Türkiye bu olayı konuşuyor...

ATV 'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol 'da bu hafta yaşananlar izleyenler tarafından büyük merakla takip edildi.

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3 yaşındayken annesi İkbal Arapoğlu'nun kendisini para karşılığında bakmaları için Dursun- Ayşe Sekman çiftine verdiğini söyledi. Elinde ne bir fotoğraf ne de doğrulanmış bir isim vardı.