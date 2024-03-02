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Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında konuştu! Evlilik sinyali verdi

İlk bebeğine hamile olan Gonca Vuslateri, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya gelerek hamilelik sürecinden ve gizemli sevgilisinden bahsetti. İşte Gonca Vuslateri'nin o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 13:54 Güncelleme 02 Mart 2024, 13:54
Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında konuştu! Evlilik sinyali verdi 1

Gonca Vulateri geçen sene ekim ayında bebek müjdesi vermişti. 37 yaşındaki oyuncu "Hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında konuştu! Evlilik sinyali verdi 2

Bir kız bebek bekleyen Vuslateri, bebeğinin babasını ise sır gibi saklıyor.

Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında konuştu! Evlilik sinyali verdi 3

HAMİLELİK SÜRECİ RAHAT GEÇİYOR
Anne olmak için gün sayan Gonca Vuslateri, son olarak geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi.

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