Bebek bekleyen Gonca Vuslateri sır gibi sakladığı sevgilisi hakkında konuştu! Evlilik sinyali verdi

1 Gonca Vulateri geçen sene ekim ayında bebek müjdesi vermişti. 37 yaşındaki oyuncu "Hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor" demişti.

2 Bir kız bebek bekleyen Vuslateri, bebeğinin babasını ise sır gibi saklıyor.