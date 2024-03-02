2 yıllık birlikteliğin ardından "Hulk gibi geziyor adam..." Gamze Topuz'dan boşanan Ümit Kantarcılar'ın son haline bakın!

Başarılı oyuncu Ümit Kantarcılar, İki Aile dizisiyle ilk kez ekranlara geldiği günden beri izleyicilerin kalbini fethetmeye devam ediyor. Küçük Sırlar, Pis Yedili ve Vuslat gibi unutulmaz yapımlarda yer alan Kantarcılar, her rolüyle izleyicileri büyüledi. Oyunculuk tutkusu ve yeteneğiyle adından söz ettiren Kantarcılar, son paylaşımıyla da büyük ilgi gördü. Kantarcılar, İki Aile dizisiyle başladığı televizyon macerasını, Küçük Sırlar'daki Hakan karakteriyle zirveye taşıdı. Pis Yedili'de canlandırdığı Komiser Metin ve Vuslat'taki Ferhat karakterleri de izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Her rolüyle farklı yönlerini gösteren Kantarcılar, oyunculuktaki başarısını kanıtladı.