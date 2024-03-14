Esra Erol canlı yayınında evlilik teklifi! Önce kemerle dövüp işkence etti sonra aşkını ilan etti! Sabriye Murat'ı kabul etti mi?

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı. Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti. Ancak Sabriye Hanımla ilgili olaylar bununla da sınırlı değildi. Programa birlikte katıldığı ve kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Murat'ın evli olduğu programda ortaya çıktı. Murat bugün eşinden boşandı ve canlı yayında Sabriye Hanım'a evlenme teklifi etti.