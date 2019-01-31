Esra Erol ameliyat oldu! Esra Erol: Konunun önemini anlamam zaman aldı
Esra Erol, ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Hafta içi Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu Esra Erol, Cuma günü geçirdiği operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu ve takipçilerini hastalığı hakkında uyardı. "Konunun önemini anlamam zaman aldı" diyen Esra Erol ne ameliyatı oldu ve sağlık durumu nasıl?
31.01.2019 10:33
- Son Güncelleme: 31.01.2019 10:38
Esra Erol, Cuma günü operasayon geçirdiğini sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, hastalığıyla ilgili sevenlerinin de dikkatli olması gereketiğini belirtti.
Ameliyat olan Esra Erol Instagram hesabından takipçilerini bilgilendirdi. İç varis ameliyatı olduğunu ifade eden Esra Erol, sevenlerine uyarılarda bulundu.
ESRA EROL İÇ VARİS AMELİYATI GEÇİRDİ
Esra Erol şu açıklamayı yaptı; "Kalp ve Damar sağlığınız için Varislere dikkat edin. Cuma günü olduğum iç varis ameliyatı ile ilgili minik bilgilendirme. Varisler ihmale gelmez"
Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikayetlerim vardı. Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı. Varis sebebiyle şikayetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim)
2012 yılında ne olduğunu anlamadığım geçirdim. Bir kaç yıl tamam varislerden kurtuldum derken, aslında hiçbir şey değişmemişti. 2 yıldır şikayetlerim artık tahammül edemeyeceğim bir hal aldı. Varis çoraplarını giymek, soğuk sularla bacaklarımı yıkamak, bacakları günün belli saatlerinde yüksek tutmak bacaklarımdaki huzursuzluğu gidermedi.