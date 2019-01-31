Esra Erol ameliyat oldu! Esra Erol: Konunun önemini anlamam zaman aldı

Uzun yıllardır hem genetik yatkınlık hem de iş hayatım sebebiyle varislerimle ilgili şikayetlerim vardı. Tabii ki konunun bu kadar derin ve önemli olduğunu anlamam epey bir zaman aldı. Varis sebebiyle şikayetlerim olduğu kadar bir de görüntü açısından estetik kaygısı! (Buraya tekrar geleceğim)