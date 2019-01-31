Aleyna Tilki'nin bu halini görünce inanmayacaksınız! Bildiğinizden başka
Ünlü şarkıcı AleynaTilki'in bu haline inanamayacaksınız... Son dönemin her hareketiyle en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndan görüntülendi. Görüntülendi görüntülenmesine ama son halini görenler inanmadı. Yüzündeki şişlik dikkat çeken Aleyna Tilki'nin bu haline sizde çok şaşıracaksınız.
31.01.2019 09:20
- Son Güncelleme: 31.01.2019 09:45
Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Aleyna Tilki'nin son halini görenler gözlerine inanmadı. Bildiğiniz Aleyna Tilki'yi unutun. Bu halini göründe sizde çok şaşıracaksınız.
İREM DERİCİ
Ünlü şarkıcı İrem Derici imaj değişikliği ile herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Kısacık kestirdiği saçlarıyla fotoğraf paylaşan İrem Derici'nin fotoğrafının altına binlerce yorum yağdı.
Caner Erkin'in eşi Şükran Ovalı'nın yeni imajı sevilmedi. Kısa kestirdiği saçlarıyla fotoğraf paylaşan Şükran Ovalı kimsenin dediğine aldırış etmedi.