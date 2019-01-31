Aleyna Tilki'nin bu halini görünce inanmayacaksınız! Bildiğinizden başka

Ünlü şarkıcı AleynaTilki'in bu haline inanamayacaksınız... Son dönemin her hareketiyle en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, önceki akşam Nişantaşı'ndan görüntülendi. Görüntülendi görüntülenmesine ama son halini görenler inanmadı. Yüzündeki şişlik dikkat çeken Aleyna Tilki'nin bu haline sizde çok şaşıracaksınız.

31.01.2019 09:20 - Son Güncelleme: 31.01.2019 09:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





