Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reisi'nin yanındaki güzel kim? İşte Oktay Kaynarca'nın yanındaki isim...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, Instagram hesabından bir güzelle fotoğrafını paylaştı. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi EDHO'nun ağır abisi Oktay Kaynarca'nın paylaştıı fotoğraf ve videodaki güzelin kim olduğu merak konusu oldu. Büyük bir hayran kitlesine sahip Oktay Kaynarca'nın attığı her adımı takip eden sevenleri bu güzelin kim olduğunu bir hayli merak ediyor...

31.01.2019 11:05 - Son Güncelleme: 31.01.2019 11:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





