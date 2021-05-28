Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık günden olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı videoyla gündeme geldi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kilo aldığı için kendine kızgın olduğunu dile getiren Dermancıoğlu, "Benim ağzıma s..çsınlar" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dermancıoğlu, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı…

28.05.2021 19:35 - Son Güncelleme: 28.05.2021 19:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





