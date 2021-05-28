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Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık günden olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı videoyla gündeme geldi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kilo aldığı için kendine kızgın olduğunu dile getiren Dermancıoğlu, "Benim ağzıma s..çsınlar" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dermancıoğlu, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı…

28.05.2021 19:35 - Son Güncelleme: 28.05.2021 19:38
Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Esra Dermancıoğlu, sosyal medyada yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti | TIKLA İZLE

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Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Çocuklar size bir şey söyleyeceğim. Ben çok şişmanladım. Benim ağzıma s..çsınlar.

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Kendime o kadar kızgınım ki... Artık yemek yemeyi sevmiyorum. Bir tek makarna seviyorum. Yemek yemekten midem bulanıyor. Bir tek makarnayı seviyorum. Psikolojim çok bozuk"

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Bir takipçisi de oyuncuya "Psikolojinin bozuk olduğunu söylemesen kesinlikle anlamayacaktık" yorumunda bulundu.

Esra Dermancıoğlu gözyaşları içinde video çekti! Ağzını bozan oyuncu saniyeler içinde paylaşımını sildi sosyal medya onu konuştu

Takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamayan Esra Dermancıoğlu ise "Doktorsunuz demek. Ama değilseniz geçmiş olsun" karşılığını verdi.