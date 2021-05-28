Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş…

Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı… Şimdilerde başrolünü Uğur Güneş ile paylaşacağı Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Bilgiç'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun, bir dönem Beşiktaşlı futbolcu ile evli olduğunu öğrenenler ise şaştı kaldı. İşte son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Esra Bilgiç'in eski eşi…

28.05.2021 19:52 - Son Güncelleme: 28.05.2021 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





