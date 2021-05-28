Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! ‘’Psikolojim çok bozuk’’

Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! Esra Dermancıoğlu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı videoyla gündeme geldi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kilo aldığı için kendine kızgın olduğunu dile getiren Dermancıoğlu, "Benim ağzıma s..çsınlar" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dermancıoğlu, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı…