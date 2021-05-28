Haberler Video Magazin Videoları Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! ‘’Psikolojim çok bozuk’’

Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! ‘’Psikolojim çok bozuk’’

Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! ‘’Psikolojim çok bozuk’’
28.05.2021 19:36
Ana Sayfa 00:30
Esra Dermancıoğlu’ hüngür...
Ana Sayfa 01:30
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 29:22
Esra Erol’da 20 yıllık hasret...
Ana Sayfa 00:55
Avukat Hülya Kuran Kimdir?...
Ana Sayfa 02:17
Başkan Erdoğan Ayasofya...
Ana Sayfa 00:25
Akşener'den bir tuhaf hareket!...
Ana Sayfa 00:56
Trabzonspor'da 5 ayrılık...
Ana Sayfa 00:50
Özge Yağız'ın güzelliğine...
Ana Sayfa 21:14
Başkan Erdoğan Taksim Camii...
Ana Sayfa 01:52
İstanbul için sevindiren...
Ana Sayfa 01:00
Başkan Erdoğan'dan Kur'an-ı...
Ana Sayfa 00:21
Şeyma Subaşı hamilelik...

Esra Dermancıoğlu’ hüngür hüngür ağlayarak kilolarından dert yandı! Esra Dermancıoğlu, son olarak Instagram hesabında yayınladığı videoyla gündeme geldi. Psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, gözyaşları içinde çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Kilo aldığı için kendine kızgın olduğunu dile getiren Dermancıoğlu, "Benim ağzıma s..çsınlar" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ancak Dermancıoğlu, kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. İşte Esra Dermancıoğlu'nun o paylaşımı…


Magazin Videoları