Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Yeni diziler ile ilgili bilgileri yakından takip eden izleyiciler özellikle oyuncu kadrosunu sıklıkla araştırıyor. Ada Masalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor ve katılan yeni isimlerin haberleri geliyor. Ada Masalı kadrosuna flaş isim katıldı ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Star TV'de başlayacak olan yeni dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte dizinin konusu, kadrosu, yayınlanacağı tarih ile ilgili merak edilen tüm detaylar…