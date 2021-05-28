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Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Yeni diziler ile ilgili bilgileri yakından takip eden izleyiciler özellikle oyuncu kadrosunu sıklıkla araştırıyor. Ada Masalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor ve katılan yeni isimlerin haberleri geliyor. Ada Masalı kadrosuna flaş isim katıldı ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Star TV'de başlayacak olan yeni dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte dizinin konusu, kadrosu, yayınlanacağı tarih ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

28.05.2021 18:43 - Son Güncelleme: 28.05.2021 18:43
Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Yeni diziler ile ilgili bilgileri yakından takip eden izleyiciler özellikle oyuncu kadrosunu sıklıkla araştırıyor. Ada Masalı Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrollerini paylaştığı dizinin kadrosu genişlemeye devam ediyor ve katılan yeni isimlerin haberleri geliyor. Ada Masalı kadrosuna flaş isim katıldı ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Star TV'de başlayacak olan yeni dizinin yayın tarihi de belli oldu. İşte dizinin konusu, kadrosu, yayınlanacağı tarih ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Tanıtımları ile oldukça dikkat çeken ve Star TV'de başlaması beklenen yeni dizi Ada Masalı'nın ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Konusu ve oyuncularının yanı sıra diziye yeni katılan isimlere dair bilgiler de merak konusu oldu. Ada Masalı kadrosuna güzel ve başarılı bir oyuncu katıldı, adından sıkça söz ettirecek. Ada Masalı'nda boy gösterecek olan ismin hangi karaktere hayat vereceği de belli oldu. İşte ayrıntılar…

Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Merve Nur Bengi Ada Masalı dizisinin kadrosuna Melisa karakteriyle dahil oldu.

Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

ADA MASALI OYUNCUSU MERVE NUR BENGİ KİMDİR?

2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Merve Nur Bengi'nin ilk ekran deneyimi Unutursam Fısılda filmi ile olmuştu.

Ada Masalı kadrosuna flaş oyuncu! Adından söz ettirmeye hazırlanıyor! Dizinin yayın tarihi de belli oldu…

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Merve Nur Bengi'nin ilk ekran deneyimi 2014 yılında Unutursam Fısılda filmi ile olmuştu. 2019'da 4N1K: Yeni Başlangıçlar dizisi kadrosunda yer aldı. 2020 yılında Öğrenci Evi dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.