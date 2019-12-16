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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

2015 yılından bu yana atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamlarının klasiği haline geldi. Zengin ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, oyunculuğuyla herkesi mest ediyor. 54 yaşında ünlü oyuncuya Hızır karakteri çok yakıştı desek yeridir. Oktay Kaynarca hakkında her detayın merak edilmesi de şaşırtıcı değil. Bunlardan biri de memleketi daha önce Serenay Sarıkaya ile rol aldığı Adanalı dizisi nedeniyle çoğu kişi tarafından Adanalı zannedilen Oktay Kaynarca'nın memleketi bakın neresi çıktı. İşte başta Oktay Kaynarca olmak ünlülerin memleketleri.

16.12.2019 13:52 - Son Güncelleme: 16.12.2019 13:52
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile 'Hızır Çakırbeyli' olarak karşımıza çıkan Oktay Kaynarca'nın memleketi duyanları şaşırttı. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

Taner Ölmez

Tunceli

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

Cüneyt Arkın

Eskişehir

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

Ediz Hun

İstanbul

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

Kıvanç Tatlıtuğ

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