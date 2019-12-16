Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca hakkında şaşırtan gerçek! Herkes Adanalı sanıyordu ama...

2015 yılından bu yana atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamlarının klasiği haline geldi. Zengin ve tecrübeli oyuncu kadrosuyla karşımıza çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, oyunculuğuyla herkesi mest ediyor. 54 yaşında ünlü oyuncuya Hızır karakteri çok yakıştı desek yeridir. Oktay Kaynarca hakkında her detayın merak edilmesi de şaşırtıcı değil. Bunlardan biri de memleketi daha önce Serenay Sarıkaya ile rol aldığı Adanalı dizisi nedeniyle çoğu kişi tarafından Adanalı zannedilen Oktay Kaynarca'nın memleketi bakın neresi çıktı. İşte başta Oktay Kaynarca olmak ünlülerin memleketleri.

16.12.2019 13:52 - Son Güncelleme: 16.12.2019 13:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





