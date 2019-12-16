Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'i üzen haber! Kardeşi Burçun Deniz...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, son günlerde geleceğin jönü olarak adlandırılan oğlu Karan ile gündemden düşmüyor. Atv ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e kardeşi Burçun Deniz'den üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl eşinden boşanma kararı alan Burçun Deniz önceki gün Ahmet Deniz'den boşandı. Burçun Özçivit henüz boşanmayla ilgili bir bilgi paylaşmadı. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...