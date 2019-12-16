Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'i üzen haber! Kardeşi Burçun Deniz...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit son dünlerde oğlu Karan'ın kendisine benzerliği ile magazin gündeminden düşmezken, kardeşi Burçun Deniz'den üzen haber geldi. Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Deniz'in eşi Ahmet Deniz'den boşanma kararı aldığı biliniyordu. 1 yıl önce alınan boşanma kararı önceki gün gerçekleşti. İşte Burak Özçivit'in güzelliği ile çok konuşulan kardeşi Burçun Özçivit...
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, son günlerde geleceğin jönü olarak adlandırılan oğlu Karan ile gündemden düşmüyor. Atv ekranlarında her Çarşamba izleyici karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e kardeşi Burçun Deniz'den üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl eşinden boşanma kararı alan Burçun Deniz önceki gün Ahmet Deniz'den boşandı. Burçun Özçivit henüz boşanmayla ilgili bir bilgi paylaşmadı. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...