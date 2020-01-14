Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Ozan'dan nagara şov

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba Instgram'da herkesi coşturdu. Nagara çalan Ozan Akbaba'nın müziğie olan kabiliyeti sosyal medya gündemine oturdu. Hem yakışıklı hem de 10 parmağında 10 marifet olan Ozan Akbaba'nın memleketi merak konusu oldu. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor. İşte Ozan Akbaba'nın ve diğer ünlülerin memleketi...

14.01.2020 17:40 - Son Güncelleme: 14.01.2020 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





