Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Ozan'dan nagara şov
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba Instgram'da herkesi coşturdu. Nagara çalan Ozan Akbaba'nın müziğie olan kabiliyeti sosyal medya gündemine oturdu. Hem yakışıklı hem de 10 parmağında 10 marifet olan Ozan Akbaba'nın memleketi merak konusu oldu. Seslendirme, kısa film gibi pek çok yapımda yer alana Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. Çeşitli reklam filmlerinde de yer alan Ozan Akbaba, aynı zamanda dizi ve film müzikleri de yapıyor. İşte Ozan Akbaba'nın ve diğer ünlülerin memleketi...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Ozan Akbaba, Instagram'dan nagara çaldığı anın videosunu paylaştı. Ozan Akbaba'nın, "Nagara bizim işimiz" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. 10 parmağında 10 marifet olan 37 yaşındaki oyuncunun müziğe olan kabiliyeti dikkat çekti. EDHO'nun sevilen ismi Ozan Akbaba'nın nereli olduğu ise merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ından nagara şov!