Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

Kayahan ile mutlu bir evlilik sürdüren İpek Açar, usta sanatçının ölümüyle sarsılmıştı. Uzun yıllar kendisine kızı Beste'ye adayan İpek Açar, geçtiğimiz Eylül ayında müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Zarifliği ile her daim dikkat çeken İpek Açar Kömürcü'nün annesi sosyal medya gündemine düştü.