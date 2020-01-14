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Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

Kayahan ile arasındaki yaş farkına rağmen yıllarca mutlu bir evlilik sürdüren İpek Açar'ın usta sanatçı Kayahan'dan Beste adında bir kız çocuğu var. Açar, geçtiğimiz Eylül ayında müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Sade gelinliğinin içerisinde zarifliği ile dikkat çeken İpek Açar Kömürcü'nün annesi sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Kayahan'ın büyük aşkı olan İpek Açar'ın ve diğer ünlü isimlerin anneleri...

14.01.2020 17:09 - Son Güncelleme: 14.01.2020 17:09
Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

Kayahan ile mutlu bir evlilik sürdüren İpek Açar, usta sanatçının ölümüyle sarsılmıştı. Uzun yıllar kendisine kızı Beste'ye adayan İpek Açar, geçtiğimiz Eylül ayında müzisyen Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. Zarifliği ile her daim dikkat çeken İpek Açar Kömürcü'nün annesi sosyal medya gündemine düştü.

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

Yaşlanınca annesinin aynısı olacağı yönünde yorumlar yapılan İpek Açar'ın annesini görmeye hazır mısınız? İşte ünlülerin anneleri...

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

MERVE BOLUĞUR

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

MERVE BOLUĞUR VE ANNESİ

Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile annesini görenler şoke oldu! Birebir aynılar...

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