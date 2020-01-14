Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin farklı zenginliklerini sergilemek adına yollara düşen Sağlam Geziyoruz isimli programa konuk olan 24 yaşındaki Aybüke Pusat, doğal halleriyle herkesi şaşırttı. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü çıkan Aybüke Pusat hayranları tarafından mercek altına alındı. Aybüke Pusat hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Sizce Aybüke Pusat nereli? İşte sosyal medyada bugün en çok konuşulan ünlü isim olan Aybüke Pusat ve diğer ünlülerin memleketleri...

14.01.2020 17:58 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





