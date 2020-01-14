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Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin farklı zenginliklerini sergilemek adına yollara düşen Sağlam Geziyoruz isimli programa konuk olan 24 yaşındaki Aybüke Pusat, doğal halleriyle herkesi şaşırttı. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan daha sonra Miss Turkey 2014'e katılıp üçüncü çıkan Aybüke Pusat hayranları tarafından mercek altına alındı. Aybüke Pusat hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Sizce Aybüke Pusat nereli? İşte sosyal medyada bugün en çok konuşulan ünlü isim olan Aybüke Pusat ve diğer ünlülerin memleketleri...

14.01.2020 17:58 - Son Güncelleme:
Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

TV8'de yayınlanan Sağlam Gaziyoruz isimli programın 5 Ocak 2020 Pazar günü yayınlanan programının konuğu 24 yaşındaki Aybüke Pusat oldu. Genç ve yetenekli oyuncunun doğal halleri sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Yakın arkadaşı Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi, aynı zamanda son oynadığı dizideki rol arkadaşı olan Furkan Andıç ile aşk yaşayan Aybüke Pusat kısa sürede Twitter'da TT oldu.

Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Her Yerde Sen dizisinde Selin karakteri ile izlediğimiz Aybüke Pusat, Sağlam Geziyoruz programının bu haftaki konuğu oldu. Programda sergilediği içtenlik ve samimiyet ile takipçilerinden büyük ilgi gören Aybüke Pusat, Twitter'da da gündem oldu.

Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Hayranları tarafından mercek altına alınan Aybüke Pusat'ın nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta Aybüke Pusat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Taner Ölmez - Tunceli

Aybüke Pusat şoke etti! Furkan Andıç ile sevgili olan Aybüke Pusat meğer...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

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