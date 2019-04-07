Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi şaşırttı! Bakın hangi ünlü isimmiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Ceren Benderlioğlu hakkında şaşırtan gerçek! EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Şekerci, Emir Benderlioğlu ile evlenmeden önce Asmalı Konak dizisinde Seyhan Karadağ karakterini canlandıran Devrim Saltoğlu ile evliymiş! İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 131. SON BÖLÜM FULL İZLE - TIKLA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde 'takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...