Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun ilk eşi şaşırttı! Bakın hangi ünlü isimmiş!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Façalılar'ın göz bebeği Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, diziye bomba gibi bir giriş yaptı. EDHO'da İlyas Çakırbeyli'ye aşık olan Ceren Benderlioğlu, 12 yıl önce bir başka ünlü isimle evlendi ancak bu evlilik kısa sürdü. Ceren Şekerci, biten evliliğinin ardından aşkı, yine kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu'da yakaladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu'ndan Nur adında bir kız çocuğu olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşini görünce çok şaşıracaksınız!
07.04.2019 16:05
- Son Güncelleme: 07.04.2019 16:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olan Ceren Benderlioğlu hakkında şaşırtan gerçek! EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Şekerci, Emir Benderlioğlu ile evlenmeden önce Asmalı Konak dizisinde Seyhan Karadağ karakterini canlandıran Devrim Saltoğlu ile evliymiş! İşte EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi...
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 132. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde 'takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
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