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Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından siyah elbiseli kendinden emin duruşlu bir poz paylaştı. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nı fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılığın ardından kendisini tamamen kendisini tamamen kariyerine adayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bu güzelliği nereden aldığı merak konusu oldu. Herkes Sarıkaya'nın İzmirli olduğunu sandı ancak gerçek bambaşkaydı. Serenay Sarıkaya'nın nereli olduğu hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya kimdir ve nerelidir? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

22.09.2019 16:28 - Son Güncelleme: 22.09.2019 16:56
Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

Serenay Sarıkaya oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ünlü isimlerden. Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan yaptığı son paylaşımı gören hayranları, ünlü oyuncunun memleketini merak etti. Sizce Serenay Sarıkaya nereli? İşte ünlü isimlerin memleketleri...

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

1 Temmuz 1991 Ankara doğumlu Türk oyuncu ve model. 15 yaşındayken katıldığı bir güzellik yarışmasında jüri özel ödülünü aldı. Aynı yıllarda Plajda adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa adım attı. ... Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

SERENAY SARIKAYA NERELİDİR?

Serenay Sarıkaya Ankara'da dünyaya geldi...

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

Aybüke Pusat - Ankara

Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

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