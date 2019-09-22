Serenay Sarıkaya paylaştı sosyal medya kullanıcıları merak etmeden duramadı... İşte Serenay hakkında şaşırtan gerçek!

Serenay Sarıkaya Instagram hesabından siyah elbiseli kendinden emin duruşlu bir poz paylaştı. 28 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nı fotoğrafına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı. Kerem Bürsin ile yaşadığı ayrılığın ardından kendisini tamamen kendisini tamamen kariyerine adayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bu güzelliği nereden aldığı merak konusu oldu. Herkes Sarıkaya'nın İzmirli olduğunu sandı ancak gerçek bambaşkaydı. Serenay Sarıkaya'nın nereli olduğu hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya kimdir ve nerelidir? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

22.09.2019 16:28 - Son Güncelleme: 22.09.2019 16:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





