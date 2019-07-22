Serdar Ortaç ile eşi hakkında şok gerçek! Serdar Ortaç açıkladı: Karımın omzuna el atmak istiyorum ama...

Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Didim'de konser verdi. Eşi Chloe Loughnan ise İrlanda'dan gelen anne, babası ve kız kardeşi ile Dalaman'da tatilde. Konserlerden fırsat bulunca soluğu eşinin yanında alacağını belirten Serdar Ortaç çok ilginç bir açıklamada bulundu. "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor." diyen Serdar Ortaç'ın boyu merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın arasındaki boy farkı ve diğer ünlülerin boyları...

22.07.2019 13:56 - Son Güncelleme: 22.07.2019 13:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





