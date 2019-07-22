Serdar Ortaç ile eşi hakkında şok gerçek! Serdar Ortaç açıkladı: Karımın omzuna el atmak istiyorum ama...
Serdar Ortaç geçtiğimiz akşam Didim'de konser verdi. Eşi Chloe Loughnan ise İrlanda'dan gelen anne, babası ve kız kardeşi ile Dalaman'da tatilde. Konserlerden fırsat bulunca soluğu eşinin yanında alacağını belirten Serdar Ortaç çok ilginç bir açıklamada bulundu. "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor." diyen Serdar Ortaç'ın boyu merak konusu oldu. İşte Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın arasındaki boy farkı ve diğer ünlülerin boyları...
Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Didim konserinde gazetecilerle sohbet etti. Ortaç, eşi ve kendisi hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. "Bir daha dünyaya gelsem uzun boylu olmak isterdim. Karımın omzuna el atmak istiyorum, olmuyor. Chole benden uzun." diyen Serdar Ortaç'ın boyu merak konusu oldu. İşte ünlülerin boyları...