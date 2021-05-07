Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Emina Jahovic'ten bomba açıklama! Eski eşi Mustafa Sandal ile 2 çocuğunun nafaka davası yüzünden arası bozulan Emina Jahovic, açtı ağzını yumdu gözünü! Mustafa Sandal'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanması üzerine harekete geçen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" dedi. Jahovic'in açıklamalarının ardından tekrar gündeme gelen ikilinin çocukları ise internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. İşte Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yaşananlar ve ikilinin çocukları Yavuz ile Yaman…

07.05.2021 22:02 - Son Güncelleme: 07.05.2021 22:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





