Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti
Emina Jahovic'ten bomba açıklama! Eski eşi Mustafa Sandal ile 2 çocuğunun nafaka davası yüzünden arası bozulan Emina Jahovic, açtı ağzını yumdu gözünü! Mustafa Sandal'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanması üzerine harekete geçen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" dedi. Jahovic'in açıklamalarının ardından tekrar gündeme gelen ikilinin çocukları ise internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. İşte Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yaşananlar ve ikilinin çocukları Yavuz ile Yaman…
'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM'
Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, rest çekti… Musti'nin kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 Euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum.