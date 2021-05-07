RAMAZAN İMSAKİYE
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Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Emina Jahovic'ten bomba açıklama! Eski eşi Mustafa Sandal ile 2 çocuğunun nafaka davası yüzünden arası bozulan Emina Jahovic, açtı ağzını yumdu gözünü! Mustafa Sandal'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanması üzerine harekete geçen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" dedi. Jahovic'in açıklamalarının ardından tekrar gündeme gelen ikilinin çocukları ise internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. İşte Mustafa Sandal ve Emina Jahovic arasında yaşananlar ve ikilinin çocukları Yavuz ile Yaman…

07.05.2021 22:02 - Son Güncelleme: 07.05.2021 22:02
Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Boşandıktan sonra 10 yılı aşkın süre dost kalan Emina Jahovic ile Mustafa Sandal'ın dostluğu, 'tamamen duygusal' nedenlerden bozuldu. Sırp şarkıcı, ünlü popçunun kendisine ödemeyi taahhüt ettiği nafakayı tam 26 ay boyunca vermediği iddiasıyla Mustafa Sandal hakkında icra takibi başlattı.

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Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Karşılıklı bıçakların çekildiği nafaka davasında son hamle, Mustafa Sandal'dan geldi. Popçunun "Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşıyorum" diyerek aylık 25 bin TL olan nafakanın 10 ya da 15 bin TL'ye düşürülmesi için mahkemeye gideceği iddia edildi.

Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİM TAM'
Eski eşinin hamlesiyle ilgili ülkesi Sırbistan'daki gazetecilerle konuşan Emina Jahovic, rest çekti… Musti'nin kendisine 26 ay boyunca tek kuruş ödemediğini ve toplam nafaka borcunun 73 bin 580 Euro yani yaklaşık 740 bin TL olduğunu söyleyen Emina, ekledi: "Şu anda söylediği gibi krizde olmadığını biliyorum.

Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Davamın sonuna kadar arkasındayım ve Türk adaletine güvenim tam. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan eşlerinden boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum."

Emina Jahovic’ten bomba açıklama! “Mustafa Sandal 26 ay tek kuruş ödemedi” dedi herkes tek bir şeyi merak etti

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal için "İki çocuğumun babası ve ömür boyu hayatımda olacak. Kendisi çok iyi bir baba" diyen Emina, Musti'nin son hamlesiyle küplere bindi.