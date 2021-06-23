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Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

Can Bonomo ile Öykü Karayel'in minik oğulları Roman sosyal medyada ilgi odağı oldu! Oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı. Verdiği bir röportajda oğlunun kendisinde benzediğini belirten Can Bonomo, sosyal medya hesabında minik Roman ile bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Can Bonomo'nun o paylaşımı…

23.06.2021 00:33 - Son Güncelleme: 23.06.2021 00:33
Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

Oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tatmıştı.

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Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, minik oğlu Roman ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, eşinin de yer aldığı bir fotoğrafı Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

Bonomo'nun "Denizle tanıştı benim güzel oğlum" notunu düştüğü paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

Can Bonomo'nun ailesiyle birlikte yaptığı paylaşım binlerce beğeni aldı. Minik Roman, yüzünün gözükmemesine rağmen tüm ilgiyi üzerine topladı.

Can Bonomo ile Öykü Karayel’in minik oğulları Roman sosyal medyanın ilgi odağı oldu! İlk kez denize girdi o kare çok konuşuldu

İşte Can Bonomo'nun çok konuşulan o paylaşımı…