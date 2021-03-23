Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek! Sanem Çelik'i görenler gözlerine inanamadı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Sanem Çelik, eski halleriyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dengeler değişiyor. Verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket edecek olan ve gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlı. İşte tam bu noktada senaryo gereği Sanem Çelik'in EDHO'ya feci bir şekilde son vereceği iddiası konuşuluyor. İddiaların ardından başarılı oyuncu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ceylan karakterine veren Sanem Çelik, yalnızca oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. EDHO'da ayrılık çanlarının çaldığı iddialarının ardından sevenleri tarafından yakın merceğe alınan Sanem Çelik'in eski hallerini görenler bir kez daha hayran kalıyor.
SEVDİKLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLECEK Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek! Sanem Çelik'i görenler gözlerine inanamadı, güzel oyuncu bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Atv'de 6 sezondur ekranlara gelen dizide Sanem Çelik, daha önce de rol almış ancak bir dönem ara vermişti. Çelik, Ceylan karakteri ile yer aldığı diziye yakın zamanda yine veda edeceğini iddia eden Birsen Altuntaş, kafaları karıştırdı.
EDHO 187. BÖLÜM FRAGMANI İZLE 'BEN MERYEM DEĞİLİM HIZIR' - TIKLA
EDHO 187. bölümde düşmanlarına vurduğu ağır darbelerle ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.
EDHO 187. FRAGMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Diziseverler tarafından Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik'in Hızır'ı korumak isterken canından olacağı yönünde yorumlar yapılıyor. EDHO 187. bölüm fragmanında ise Hızır'ın sözlerine, 'Ben Meryem değilim, Meryem öldü' şeklinde karşılık veren Ceylan'ın, bu iddiaya gönderme yapmış olabileceği düşünülüyor. Bu gelişme ile gündeme bomba gibi düşen 45 yaşındaki başarılı oyuncu hayranları tarafından yakın takipte.