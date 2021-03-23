Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edecek! Sanem Çelik'i görenler gözlerine inanamadı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a feci bir şekilde veda edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncularından Sanem Çelik, eski halleriyle sosyal medya gündeminde. Atv'nin 6 sezondur devam eden reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da dengeler değişiyor. Verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket edecek olan ve gömdüğü savaş baltasını çıkaran Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlı. İşte tam bu noktada senaryo gereği Sanem Çelik'in EDHO'ya feci bir şekilde son vereceği iddiası konuşuluyor. İddiaların ardından başarılı oyuncu gündemin ilk sıralarında yer aldı. Ceylan karakterine veren Sanem Çelik, yalnızca oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de kendisine hayran bırakıyor. EDHO'da ayrılık çanlarının çaldığı iddialarının ardından sevenleri tarafından yakın merceğe alınan Sanem Çelik'in eski hallerini görenler bir kez daha hayran kalıyor.

23.03.2021 09:17 - Son Güncelleme: 23.03.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





