Sibel Can ve Karahan Çantay hakkında canlı yayında bomba yasak aşk iddiası! 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

KARAHAN ÇANTAY'IN SİBEL CAN İTİRAFI

Karahan Çantay verdiği söyleşide bakın neler demiş...

"Onur Akay: Peki o şantaj videosu nedir?

Karahan Çantay: "Benim hatalarım da var. O dönem bazı anlatılmaması gereken özel şeyleri bir manken arkadaşa anlattım. Dosttur dedik, erkek erkeğe konuştuk. O da gitmiş başka bir manken arkadaşa anlatmış. Sonra olaylar Adnan Oktar'a kadar gitti ve şantaj olayları oldu. Gerisini biliyorsunuz zaten. Aslında hepsi bir yasak aşka yazılan hayali senaryolar."