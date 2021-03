Sibel Can ve Karahan Çantay hakkında canlı yayında bomba yasak aşk iddiası! 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Sibel Can ve Karahan Çantay hakkında canlı yayında bomba yasak aşk iddiası! 1995 yılında Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi Karahan Çantay... Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden ve ardından eski yasak aşkı olduğu iddia edilen Sibel Can ile yaşadıklarıyla gündeme gelen Karahan Çantay hakkında bir televizyon kanalında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddianın ardından 'Sibel Can ve Karahan Çantay yasak aşk yaşadı mı?', 'Sibel Can - Hakan Ural evliliğini yasak aşk mı bitirdi?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi' dediği iddia edilen Karahan Çantay'ın Sibel Can hakkında sözleri ve bir dönem magazin kulislerinde dolaşan yasak aşk iddiasının detayları...

