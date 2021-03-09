Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Sibel'in doğurduğu çiçekler..."

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden... Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural son olarak kardeşleriyle bir araya geldiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Usta sanatçı Sibel Can'ın çocuklarını bir arada gören sosyal medya kullanıcıları, 'Sibel'in doğurduğu çiçekler' yorumunda bulundu ve paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

09.03.2021 11:59 - Son Güncelleme: 09.03.2021 11:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





