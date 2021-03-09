Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Sibel'in doğurduğu çiçekler..."
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden... Güzelliğiyle hayran bırakan ve annesine benzerliğiyle sık sık gündeme gelen Melisa Ural son olarak kardeşleriyle bir araya geldiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Usta sanatçı Sibel Can'ın çocuklarını bir arada gören sosyal medya kullanıcıları, 'Sibel'in doğurduğu çiçekler' yorumunda bulundu ve paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
09.03.2021 11:59
- Son Güncelleme: 09.03.2021 11:59
Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın paylaşımı sosyal medya gündeminde. Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Melisa Ural son olarak kardeşleri ve yanlarında bulunan bir arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan takipçilerinin beğenisine sundu.
Melisa Ural'ın kardeşleriyle fotoğrafı kısa süre içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Birbirlerine olan bağlılıklarıyla sosyal medya gündeminden düşmeyen Sibel Can'ın çocukları Engincan Ural, Melisa Ural, Emir Aksüt başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...
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