Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu transfer listesi bir hayli kabarık! Yönetmen ve senarist müjdeyi verdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200'üncü bölümün ayak sesleri duyuldu transfer listesi bir hayli kabarık! Yönetmen ve senarist müjdeyi verdi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO 7. sezon büyük bir merakla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda yine bomba isimleri bir araya getiriyor. 13 kişinin dahil olduğu EDHO oyuncu kadrosunda yok yok... İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon hakkında merak edilen soruların yanıtı...
08.10.2021 17:05
- Son Güncelleme: 08.10.2021 17:38
Müjdeli haberi Yönetmen Onur Tan verdi. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda kimler olacağı merak ediliyor.
Dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba geçtiğimiz aylarda bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.