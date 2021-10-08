Furkan Andıç ‘Hüzünlü bir hikayem var’ dedi ne var ne yok anlattı! Eski defterleri açtı sevgilileri merak edildi meğer o isimlerle...

Furkan Andıç, "Hiç reddedildin mi?" sorusunu şöyle cevapladı: "Çok hüzünlü bir reddedilme hikayem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. 'Nasıl açılmalıyım? Ne demeliyim?' diye düşünüyordum...