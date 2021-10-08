Furkan Andıç ‘Hüzünlü bir hikayem var’ dedi ne var ne yok anlattı! Eski defterleri açtı sevgilileri merak edildi meğer o isimlerle...
Furkan Andıç 'Çok hüzünlü bir hikayem var' dedi ne var ne yok anlattı! Adını Feriha Koydum, Kaçak Gelinler, Kırgın Çiçekler, Tatlı İntikam, Kardeş Çocukları ve Çatı Katı Aşk dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Furkan Andıç, katıldığı bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu. Özel hayatı hakkında konuşan Andıç, 'Çok hüzünlü bir hikayem var' diyerek sevdiği kız tarafından nasıl reddedildiğini anlattı. Öte yandan ünlü oyuncunun Kırgın Çiçekler dizisi ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti. İşte Furkan Andıç'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları...
08.10.2021 18:09
- Son Güncelleme: 08.10.2021 18:11
31 yaşındaki ünlü oyuncu Furkan Andıç, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İbrahim Selim'in programına konuk olan Andıç, bir zamanlar yaşadığı reddedilme hikayesini anlattı.
Furkan Andıç, "Hiç reddedildin mi?" sorusunu şöyle cevapladı: "Çok hüzünlü bir reddedilme hikayem var. Zamanında bir kızdan çok fazla hoşlanmaya başlamıştım. 'Nasıl açılmalıyım? Ne demeliyim?' diye düşünüyordum...
Furkan Andıç, "Sevgilinin günlüğünü okur musun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Hayır okumam, merak etmem. Ama günlüğüne ulaştığımı görsün diye içine bir not yazardım. Okuduğumu düşündürecek bir not yazardım muhakkak."