Demet Akalın'ın tahtına aday olan Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Frikik kraliçesini gören döndü bir daha baktı.

AKALIN'IN YERİNE KİM GEÇECEK?



Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti. Fatih Ürek, 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek sitem etti.