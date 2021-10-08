Demet Akalın'ın tahtına aday olan Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Frikik kraliçesini gören döndü bir daha baktı
Demet Akalın'ın tahtına aday olan Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Frikik kraliçesini gören döndü bir daha baktı, sosyal medya ünlü şarkıcıyı konuşuyor. Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Songül Karlı Instagram'da yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı ve sunucu ardından Gelinim Mutfakta programı ile gündeme geldi. Gelinim Mutfakta'nın sunucusu olan Demet Akalın programı bıraktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmenin ardından kulislerde Songül Karlı'nın adı geçmeye başladı. Fatih Ürek canlı yayında konuyla ilgili açıklamada bulununca Akalın da canlı yayına bağlandı ve isyan etti.
Demet Akalın'ın tahtına aday olan Songül Karlı göğüs dekoltesinden vazgeçmiyor! Frikik kraliçesini gören döndü bir daha baktı.
Daha önce verdiği pozlarla oğlu Efe'den sitem dolu sözler işiten Songül Karlı, son olarak bu paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.
Sosyal medya gündeminde yerini alan Songül yalnızca bununla kalmadı bir de Demet Akalın'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programı ile adından söz ettirdi.
AKALIN'IN YERİNE KİM GEÇECEK?
Gelinim Mutfakta programında sunucu olan Demet Akalın programı bıraktı. Fatih Ürek canlı yayında bu konuyu açıklayınca Akalın canlı yayına bağlandı ve isyan etti. Fatih Ürek, 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek sitem etti.