Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinden kahreden haber! Geçtiğimiz aylarda anne-baba olmanın sevincini yaşamış ancak çiftin mutlulukları yarım kalmıştı. Kızları Azaylia'nın doğduktan kısa bir süre sonra lösemi olduğunu öğrenen Cain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Cain, paylaşımında, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi.

26.04.2021 15:35 - Son Güncelleme: 26.04.2021 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





