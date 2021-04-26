RAMAZAN İMSAKİYE
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Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Eski futbolcu Ashley Cain ve Safiyya Vorajee çiftinden kahreden haber! Geçtiğimiz aylarda anne-baba olmanın sevincini yaşamış ancak çiftin mutlulukları yarım kalmıştı. Kızları Azaylia'nın doğduktan kısa bir süre sonra lösemi olduğunu öğrenen Cain, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Cain, paylaşımında, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar seni hep kalbimde taşıyacağım" dedi.

26.04.2021 15:35 - Son Güncelleme: 26.04.2021 15:40
Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti! Televizyon yıldızı Ashley Cain ile sevgilisi Safiyya Vorajee, hayatlarının en zorlu dönemini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kızları Azaylia'yı kucaklarına alan çiftin bebeklerine, doğduktan kısa bir süre sonra lösemi teşhisi konulmuştu.

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Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti


Çocuklarının yaşaması için ellerinden geleni yapan Ashley Cain ve Safiyya Vorajee'den önceki gün acı haber geldi. Ünlü çiftin bebekleri hayatını kaybetti.

Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"HEP BENİMLE OLACAKSIN"

Kızıyla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Vorajee, "Sen benim meleğimsin, kalp atışımsın. Huzur içinde uyu benim değerli bebeğim. Kalbime yazılmış bir el yazısı gibi hep benimle olacaksın" diye yazdı.

Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"SENİ HEP KALBİMDE TAŞIYACAĞIM"

Cain de kızı Azaylia kucağındayken çekilen bu fotoğrafı, "Huzur içinde uyu prenses. Cennette seni tekrar kollarıma alana kadar, seni hep kalbimde taşıyacağım" sözleriyle paylaştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden taziye mesajları yağdı.

Eski futbolcu ve eşinden kahreden haber! 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

"YAPILACAK BİR ŞEY KALMADI"

Sekiz aylık kızları için her yolu deneyen Ashley Cain-Safiyya Vorajee çifti, bu süreçte çocuklarının hastalık ile mücadelesini ve sağlık durumunu sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.