RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çketi. Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Başarılı yarışmacının Instagram'da kıyıda köşede kalmış fotoğrafları ortalığı salladı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o görüntüleri.

26.04.2021 16:18 - Son Güncelleme: 26.04.2021 16:18
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu. Son olarak takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son dönemde sık sık Batuhan Karacakaya'yla anılıyor. Öte yandan kendisine bir hayran kitlesi edinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'daki fotoğrafları sosyal medyayı sallıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre Aleyna Kalaycıoğlu, ünlüler takımından Batuhan Karacakaya ile yakınlaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

Aleyna'nın Batuhan'ın boynuna sarıldığı o anlar gözlerden kaçmamıştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

İkilinin sık sık yan yana gelmesi özellikle sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Instagram hesabından soruları yanıtlayan Özbek, çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....

Özbek, 'Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a yanık, Aleyna, Batuhan'a aşıksa çocuk ne yapsın?' ifadelerini kullanmıştı.