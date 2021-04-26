Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nın bikinili kareleriyle Instagram yıkılıyor gerçekte bambaşka! Batuhan'la aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna....
Survivor 2021'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Aleyna Kalaycıoğlu. 1998 doğumlu yarışmacı başarılı performansı ve güzel sesiyle tüm dikkatleri üzerine çketi. Ünlüler takımından Batuhan Karacakaya'yla yakınlaştığı iddia edilen Aleyna Kalaycıoğlu'nın adı aynı zamanda Emin Günenç ve Yiğit Poyraz'la da anılmıştı. Başarılı yarışmacının Instagram'da kıyıda köşede kalmış fotoğrafları ortalığı salladı. İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun o görüntüleri.
14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Aleyna Kalaycıoğlu. Sezon başından bu yana gönüllüler takımının en iyi kadın yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu. Son olarak takım arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimlerle gündemden düşmeyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı son dönemde sık sık Batuhan Karacakaya'yla anılıyor. Öte yandan kendisine bir hayran kitlesi edinen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Instagram'daki fotoğrafları sosyal medyayı sallıyor.