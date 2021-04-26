Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan Oscar paylaşımı! Giyindi süslendi kamera karşısına geçti
Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan Oscar paylaşımı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri dün gece 93'üncü kez sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenen tören canlı olarak yayınlandı. Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat de milyonlarca insan gibi töreni evlerinde takip etti. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çift, o anlara ait bir kareyi sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi. Beren Saat'in ev için oldukça şık bir elbise tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşım…
26.04.2021 15:26
- Son Güncelleme: 26.04.2021 15:26
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen, pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenen Oscar Ödülleri, dün akşam düzenlenen törenler 93'üncü kez sahiplerini buldu.
Beren Saat ile Kenan Doğulu çifti ise canlı yayınlanan Oscar ödül törenini evlerinde takip etti. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ikili o anlara ait fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Beren Saat'in Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta bir hayli keyifli görülen çift için "aralarındaki buzlar erimiş" yorumları yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Beren Saat, geçen aylarda evliliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "Beceremediğimiz evlilik olsun" ifadelerini kullanarak kafa karıştıran Saat, o sözlerine açıklık getirmişti.
Beren Saat, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır.