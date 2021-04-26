Beren Saat ile Kenan Doğulu’dan Oscar paylaşımı! Giyindi süslendi kamera karşısına geçti

Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan Oscar paylaşımı! Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar ödülleri dün gece 93'üncü kez sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle nisan ayına ertelenen tören canlı olarak yayınlandı. Şarkıcı Kenan Doğulu ile oyuncu Beren Saat de milyonlarca insan gibi töreni evlerinde takip etti. Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan ünlü çift, o anlara ait bir kareyi sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi. Beren Saat'in ev için oldukça şık bir elbise tercih etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o paylaşım…

26.04.2021 15:26 - Son Güncelleme: 26.04.2021 15:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





