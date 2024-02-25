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Eski eşi Murat Ünalmış'tran sonra sıra onda! 39'luk Birce Akalay'a Hakan Kurtaş'tan aşk yorumu! İbrahim Çelikkol'la ismi geçiyordu...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Birce Akalay'ın aşk hayatı, son günlerde magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Akalay'ın, daha önce evli olduğu Murat Ünalmış'tan boşanmasının ardından birçok kişiyle anılmıştı. Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu isimli dizilerde başrolü paylaştığı İbrahim Çelikkol ile oldukça yakıştırılan Birce Akalay büyük ters köşe yaptı. İşte ünlü oyuncunun yeni sevgilisi...

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Giriş Tarihi 25 Şubat 2024, 22:21 Güncelleme 25 Şubat 2024, 22:21
Eski eşi Murat Ünalmış’tran sonra sıra onda! 39’luk Birce Akalay’a Hakan Kurtaş’tan aşk yorumu! İbrahim Çelikkol’la ismi geçiyordu... 1

Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun bir süredir yalnız olduğu bilinen bir isimdi. Ancak son zamanlarda meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Eski eşi Murat Ünalmış’tran sonra sıra onda! 39’luk Birce Akalay’a Hakan Kurtaş’tan aşk yorumu! İbrahim Çelikkol’la ismi geçiyordu... 2

Sevgililer Günü'nde Beyoğlu'ndaki bir sinemada 'Zavallılar' filmini izlerken görüntülenen çift, el ele tutuşarak aşklarını ilan etmişlerdi.

Eski eşi Murat Ünalmış’tran sonra sıra onda! 39’luk Birce Akalay’a Hakan Kurtaş’tan aşk yorumu! İbrahim Çelikkol’la ismi geçiyordu... 3

Son olarak Hakan Kurtaş'ın Akalay'a yaptığı yorum büyük beğeni topladı.

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