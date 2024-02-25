Eski eşi Murat Ünalmış'tran sonra sıra onda! 39'luk Birce Akalay'a Hakan Kurtaş'tan aşk yorumu! İbrahim Çelikkol'la ismi geçiyordu...

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Birce Akalay'ın aşk hayatı, son günlerde magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Akalay'ın, daha önce evli olduğu Murat Ünalmış'tan boşanmasının ardından birçok kişiyle anılmıştı. Siyah Beyaz Aşk ve Kuş Uçuşu isimli dizilerde başrolü paylaştığı İbrahim Çelikkol ile oldukça yakıştırılan Birce Akalay büyük ters köşe yaptı. İşte ünlü oyuncunun yeni sevgilisi...