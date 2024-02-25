2 çocuk annesi Fahriye Evcen güneşlendiği anları paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi en cesur haliyle sosyal medyayı salladı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Attıkları her adımla dikkat çeken ünlü çiftten Fahriye Evcen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Güzel havayı fırsat bulan Fahriye Evcen, evinin bahçesinde güneşlendiği anları yayınladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımı...