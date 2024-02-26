Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’den samimi açıklamalar! “Dinimi yaşadığım için laik kesim tarafından hakarete uğradım”

Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, uzun bir süre önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çeken Alptekin, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Alptekin, "Dinimi yaşadığım için bazıları beni geçmişimle vurmaya çalışıyor. Ama ben o hataları iyi ki yapmışım. Eğer o hatalarım olmasa doğru yolu bulamazdım" dedi. İşte Yaşar Alptekin'in o açıklamaları...