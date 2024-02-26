Maneviyata yönelen Yaşar Alptekin’den samimi açıklamalar! “Dinimi yaşadığım için laik kesim tarafından hakarete uğradım”

Kariyerine mankenlikle başlayan ve oyunculukla devam eden Yaşar Alptekin, uzun bir süre önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çeken Alptekin, şimdi ise verdiği bir röportajla gündeme geldi. Alptekin, "Dinimi yaşadığım için bazıları beni geçmişimle vurmaya çalışıyor. Ama ben o hataları iyi ki yapmışım. Eğer o hatalarım olmasa doğru yolu bulamazdım" dedi. İşte Yaşar Alptekin'in o açıklamaları...
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 61 yaşındaki Yaşar Alptekin maneviyata yönelmiş ve aradığı huzuru bulmuştu. Geçmişi bir kenara bırakarak mütevazı bir hayat yaşam seçen Alptekin, geçen günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çekmişti.
Ünlü isim, şimdi ise verdiği son röportajla gündem oldu. Sabah'a konuşan Yaşar Alptekin, "Dinimi yaşadığım için bazıları beni geçmişimle vurmaya çalışıyor. Ama ben o hataları iyi ki yapmışım. Eğer o hatalarım olmasa doğru yolu bulamazdım" dedi. İşte Yaşar Alptekin'in o açıklamaları...
Sosyal medyanızda paylaştığınız camideki konuşma görüntünüz gündem oldu. Bu kadar gündem olmayı bekliyor muydunuz?
"Beklemiyordum açıkçası. 20 senedir dinimi yaşamaya gayret gösteren biriyim. Din adamı değilim, dinimi yaşayan bir insanım. Camideki konuşmamda gençlere tavsiyelerde bulundum. Dini bir konuşma değildi. Ben davet üzerine o camiye gittim. 15 senedir başka camilere de gidip böyle konuşmalar yaptım. Vaaz vermiyorum sadece kendi hayatımdan kesitlerle örnekler vererek nasihatlerde bulunuyorum. İnsanlar bu paylaşımımdan neden rahatsız oluyorlar ki? Ben dinimi yaşayan biriyim. Buna bile tahammül göstermiyorlar"