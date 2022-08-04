Eski eşi Cem Yılmaz’ı icraya veren Ahu Yağtu’ya büyük tepki! Selen Görgüzel ateş püskürdü! ’Anneliği sömürüyor’ dedi ortalık karıştı! Evlilik ticareti...

Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Cem Yılmaz'ın oğlu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Komedyen, boşanmadan sekiz yıl sonra Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.