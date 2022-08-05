Çocukluk aşkıyla dünya evine girdi! 'Biz bugün evlendik...' Yargı dizisinin İncisi Ece Yüksel'den sessiz sedasız evliler kervanına katıldı!

Yargı ve Aşk 101 dizisiyle tanınan Ece Yüksel'in evlilik haberini duyanlar şoke oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında nişanlanan Yüksel, bugün sosyal medyadan evlilik haberini paylaştı. Hayranları ise konu hakkındaki detayları merak ediyor. İşte detaylar...