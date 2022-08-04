Demet Şener'in çocukluk hali sosyal medyayı salladı kızı İrem ile tıpatıp aynılar! O fotoğraftan 12 yıl sonra Türkiye'nin en güzeli seçilmişti
Demet Şener'in çocukluk hali sosyal medyayı salladı kızı İrem ile tıpatıp aynılar! O fotoğraftan 12 yıl sonra Türkiye'nin en güzeli seçilmişti Demet... 1995 yılında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, okul yıllarında çekilen 6 yaş fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Demet Şener'in çocukluk halini görenler, "Kızın aynı sen Demet" yorumları yaptı. Demet Şener'in İrem ve Ömer Kutluay adında iki evladı var...
04.08.2022 17:51 - Son Güncelleme: 04.08.2022 18:05
Demet Şener'in çocukluk hali sosyal medyayı salladı kızı İrem ile tıpatıp aynılar! O fotoğraftan 12 yıl sonra Türkiye'nin en güzeli seçilmişti...
Demet Şener Instagram hesabından 6 yaş fotoğrafını paylaştı. İlkokul yıllarından çekilen bu fotoğrafını takipçilerine sunan eski manken, kızına olan benzerliği ile de dikkat çekti.