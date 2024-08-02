Eşi suda doğum yapmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Metin Yıldız'ın bebeği yoğun bakıma alındı! “Doğum esnasında bir aksilik oldu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Metin Yıldız'dan geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Metin Yıldız ile evli olan Ceylan Yılmaz, 28 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastanede suda doğum yapmıştı. Doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşayan Yılmaz çiftinin bebeği, entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Bebeklerine anne sütü götürürken görüntülenen Metin Yıldız ve eşi açıklamada bulundu. İşte detaylar...