Eşi suda doğum yapmıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Metin Yıldız'ın bebeği yoğun bakıma alındı! “Doğum esnasında bir aksilik oldu”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Metin Yıldız'dan geçen günlerde müjdeli haber gelmişti. Metin Yıldız ile evli olan Ceylan Yılmaz, 28 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastanede suda doğum yapmıştı. Doğum esnasında talihsiz dakikalar yaşayan Yılmaz çiftinin bebeği, entübe edildi ve yoğun bakıma alındı. Bebeklerine anne sütü götürürken görüntülenen Metin Yıldız ve eşi açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Metin Yıldız, 2021 yılında Ceylan Yılmaz ile nikah masasına oturmuştu.
Yılmaz çifti, geçen ocak ayında ise bebek beklediklerini duyurmuştu. Ceylan Yılmaz, 28 Temmuz'da Taksim'de özel bir hastanede suda doğum yaptı.
Oyuncu Metin Yıldız ve eşinin bebekleri dünyaya geldi ancak hastaneden henüz çıkamadı.