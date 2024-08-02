2 saatlik operasyon! Yeşilçam yıldızı Müjde Ar sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı! İşte son sağlık durumu...

2 saatlik operasyon! Yeşilçam yıldızı Müjde Ar sevenlerini korkuttu! Aaahh Belinda, İffet, Kibar Feyzo gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Müjde Ar'dan kötü haber geldi. Yeşilçam yıldızının damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olduğu tespit edildi ve acil ameliyata alındı. 2 saat süren operasyonun ardından ilk açıklama da geldi. İşte Müjde Ar'ın son sağlık durumu...
Aaahh Belinda, İffet, Kibar Feyzo gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam yıldızı Müjde Ar, rol aldığı filmlerle ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Yeşilçam yıldızından kötü haber geldi.
Geçtiğimiz günlerde halsizlik sonucu tahlil yaptıran oyuncu, damarlarının tıkalı olduğunun ortaya çıkmasıyla ameliyata alındı.