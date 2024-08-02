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25’lik genç kız oldu! Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'i tanı tanıyabilirsen! Kimi Dua Lipa’ya kimi Neslihan Atagül’e benzetti

2011-2013 yılları arasında atv'de izleyici ile buluşan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Birsu Demir, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurdu. Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Oya Başar, Evrim Akın ve Şafak Sezer gibi isimlerle birlikte rol alan Demir, yıllar sonra son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 25 yaşında olan Demir için "Dua Lipa'nın aynısı", "Oben'e ne olmuş ya...", "Neslihan Atagül'e benzettim" yorumları yapıldı. İşte Birsu Demir'in şaşkına çeviren değişimi...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 11:26 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 11:26
25’lik genç kız oldu! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’i tanı tanıyabilirsen! Kimi Dua Lipa’ya kimi Neslihan Atagül’e benzetti 1

2011-2013 yılları arasında atv'de yayımlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Alemin Kıralı dizisinde Oben karakteriyle izleyici karşısına çıkan Birsu Demir, bu rol sayesinde tanınmış ve küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplamıştı.

25’lik genç kız oldu! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’i tanı tanıyabilirsen! Kimi Dua Lipa’ya kimi Neslihan Atagül’e benzetti 2

Zeynep Gülmez, Yağmur Ün, Oya Başar, Evrim Akın ve Şafak Sezer gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, son haliyle gündeme geldi.

25’lik genç kız oldu! Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’i tanı tanıyabilirsen! Kimi Dua Lipa’ya kimi Neslihan Atagül’e benzetti 3

Şimdilerde 25 yaşında olan Birsu Demir inanılmaz değişimiyle adından söz ettirdi.

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