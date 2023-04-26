Vav TV İzle
Haberler Magazin Eşi Neslihan Atagül'ü aldatan Kadir Doğulu'nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi "S" deniyordu Ciğerci açıkladı

Eşi Neslihan Atagül'ü aldatan Kadir Doğulu'nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi "S" deniyordu Ciğerci açıkladı

Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da 2 kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten bir açıklama yok. Özellikle de merak edilen Kadir Doğulu'nun yanındaki kadınların kimliği oldu. Sosyal medyada o kadınlardan birinin Selin Ciğerci'ye benzediği iddiası çok konuşulmaya başlayınca Selin Ciğerci'den açıklama geldi. İşte detaylar...

26.04.2023 14:53 - Son Güncelleme: 26.04.2023 14:53
Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S deniyordu Ciğerci açıkladı

Kadir Doğulu'nun Alaçatı'da çekilen görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S deniyordu Ciğerci açıkladı

2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S deniyordu Ciğerci açıkladı

Ünlü oyuncunun ayrı ev tuttuğu öne sürülen sevgilisinin de o gece yanında olduğu ve sevgilisine ev açtığı hatta imam nikahı da kıydığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S deniyordu Ciğerci açıkladı

"Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi.

Eşi Neslihan Atagül’ü aldatan Kadir Doğulu’nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi S deniyordu Ciğerci açıkladı

Ciğerci ise hemen o fotoğrafı paylaşarak açıklama yaptı.

SON DAKİKA