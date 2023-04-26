Eşi Neslihan Atagül'ü aldatan Kadir Doğulu'nun yanındaki Selin Ciğerci mi açıklama geldi! Baş harfi "S" deniyordu Ciğerci açıkladı
Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da 2 kadınla çekilen sarmaş dolaş görüntüleri bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftten bir açıklama yok. Özellikle de merak edilen Kadir Doğulu'nun yanındaki kadınların kimliği oldu. Sosyal medyada o kadınlardan birinin Selin Ciğerci'ye benzediği iddiası çok konuşulmaya başlayınca Selin Ciğerci'den açıklama geldi. İşte detaylar...
26.04.2023 14:53 - Son Güncelleme: 26.04.2023 14:53
2016 yılında Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun, Çeşme'de bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri olay yarattı.
"Kadir Doğulu ile bir süredir ismi aşk dedikodularına karışan S. de o gece oradaymış" sözleri sonrası oyuncunun yanındaki kadın Selin Ciğerci'ye benzetildi.