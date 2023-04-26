"Şikayetçiyim hakim bey" Hadise ve Reza Zarrab yasak aşkının mesajlarını ifşalayan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye hapis şoku
Ünlü şarkıcı Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la aşk dedikodularına karışmıştı. Ebru Gündeş ile evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise, haberleri yalanlamış ve ünlü şarkıcının Mehmet Dinçerler'le evlenmesi üzerine konu kapanmıştı. Ancak Dinçerler ve Hadise 30 Eylül'de boşandı. Sonrasında da Hadise ile Reza Zarrab'ın mesajları ifşalandı. O dönem konuyu yorumcusu oldukları programda ele alan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuştu. Bu doğrultuda 3 isim için "Hakaret" suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.
Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga, şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la arasında ilişki olduğu iddiasıyla ağır eleştirilerde bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto, konu hakkında yorumda bulunduklarını ve bu yorumlarında doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.