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Haberler Magazin 3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusunu yanıtlayan Tertemiz'in itirafları kan dondurdu. Ünlü ismin eski eşi de merak konusu oldu. Bakın Simge Tertemiz'in 3 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...

takvim.com.tr
26.04.2023 15:26 - Son Güncelleme: 26.04.2023 15:26
3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, bir televizyon programına konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Ünlü isim yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti ve yeni ilişkisi hakkında konuştu. Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusuna verdiği yanıtla kan dondurdu.

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Yaşadıklarını tek tek anlatan Tertemiz, şu ifadeleri kullandı: "Yaşadım, hatırlamak bile istemiyorum. Şiddet gördüm, aldatıldım. Evlilikte yaşanmaması gereken her şeyi yaşadım.

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Sevgili olduğumuz dönemde hiç böyle şeyler olacağını düşünmemiştim. Aynı eve girince bu huyları ortaya çıktı. Sevgiliyken hiç şiddet uygulamadı ama her aldattığında barıştım. Kariyerimin en zirvesinde bu mevzuları yaşadım.

3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...

Bu olaylarla imtihan edildim. Boşanmak istemedi, davamız 4 celsede bitti. O süreçte de bana çok şeyler yaptı. Sürecin hızlı bitmesi için elimde deliller olmasına rağmen tazminat davasından vazgeçtim"

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