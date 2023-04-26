3 yıl aynı yastığa baş koydular! Simge Tertemiz’den kan donduran itiraf! “Dayaktan dolayı sütten kesildim” Eski eşi bakın kim...
Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, konuk olduğu bir programda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusunu yanıtlayan Tertemiz'in itirafları kan dondurdu. Ünlü ismin eski eşi de merak konusu oldu. Bakın Simge Tertemiz'in 3 yıl evli kaldığı eski eşi kimmiş...
26.04.2023 15:26 - Son Güncelleme: 26.04.2023 15:26
Eski manken ve sunucu Simge Tertemiz, bir televizyon programına konuk oldu ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü isim yıllar önce yaptığı evliliğini, gördüğü şiddeti ve yeni ilişkisi hakkında konuştu. Simge Tertemiz, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Evliliğinde hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti yaşadın mı?" sorusuna verdiği yanıtla kan dondurdu.