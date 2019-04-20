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Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

Can Yaman ve Demet Özdemir, Erkenci Kuş dizisinde gösterdikleri oyunculuk performanslarıyla son dönemin en çok konuşulan iki ismi. Tabi Can Yaman ve Demet Özdemir'in sevgili oldukları iddialarının payı bunda büyük. Hal böyle olunca ikilinin özel hayatları yakın mercek altında. İkili hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Önceden bambaşka işler yapan Can Yaman ve Demet Özdemir'in gerçek meslekleri sosyal medyayı salladı. İşte Can Yaman ve Demet Özdemir'in asıl meslekleri...

20.04.2019 10:12 - Son Güncelleme: 20.04.2019 10:14
Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

Can Yaman ve Demet Özdemir'in asıl meslekleri Türkiye'yi şaşkınlığa boğdu. Başarılı oyuncuların sır sakladıkları mesleklerini duyan hayranları adeta küçük dilini yutuyor.

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

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Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SERENAY AKTAŞ - FUTBOLCU

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

ŞENOL GÜNEŞ - ÖĞRETMEN

Erkenci Kuş'un yıldızları Can Yaman ve Demet Özdemir hakkındaki bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

CEM YILMAZ - KARİKATÜRİST

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