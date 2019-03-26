Demet Özdemir'den göbek şov! Adeta kendinden geçti... 26.03.2019 17:44

Can Yaman ile birlikte olduğu iddia edilen Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde göbek attı. Seçkin Özdemir ile aşk yaşadığı sıralarda ortaya çıkan yıllar önceki dans videosundan sonra sette dans eden Özdemir'in bu halleri sosyal medyayı yıktı geçti. Demet Özdemir kendinden geçmiş bir şekilde dans ederken, Can Yaman'ın orada olmaması dikkat çekti.