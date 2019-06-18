Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman'ın son hali şoke etti! Can Yaman kimdir kaç yaşında, nereli?
Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda araştırmalar yaptık. Can Yaman 8 Kasım 1989 yılında doğmuştur. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Can Yaman, kamera karşısına ilk olarak Gönül İşleri dizisi ile geçti. Bu arada Erkenci Kuş dizisinin yıldızı Can Yaman hakkındaki o sır sonunda ortaya çıktı. Milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, en çok sevilen erkek oyunculardan biri oldu. Kısa sürede şöhret basamaklarını çıkan Can Yaman hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Can Yaman Erkenci Kuş dizisinden canlandırdığı karakterle adını sürede sosyal medyanın gündemine sokmayı başardı.
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.
Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.